Один человек пострадал на шахте "Шерегешская" в Кузбассе после землетрясения

Пострадавшему после землетрясения в шахте в Кузбассе горняку оказали медпомощь Один человек пострадал на шахте "Шерегешская" в Кузбассе после землетрясения

Москва6 ноя Вести.Один человек получил легкие травмы на шахте "Шерегешская" в Кузбассе после подземного толчка, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Евраз".

По итогам вчерашнего подземного толчка есть [один] легко пострадавший сотрудник, ему оказана медпомощь пояснил собеседник агентства

Он добавил, что работа на шахте "Шерегешская" возобновлена.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области из-за землетрясения на поверхность вывели более 100 горняков шахты "Шерегешская". Геодинамическое явление, которому был присвоен 5 класс, зафиксировали днем 5 ноября, в четверг.