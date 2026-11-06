Москва6 нояВести.Один человек получил легкие травмы на шахте "Шерегешская" в Кузбассе после подземного толчка, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Евраз".
По итогам вчерашнего подземного толчка есть [один] легко пострадавший сотрудник, ему оказана медпомощьпояснил собеседник агентства
Он добавил, что работа на шахте "Шерегешская" возобновлена.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области из-за землетрясения на поверхность вывели более 100 горняков шахты "Шерегешская". Геодинамическое явление, которому был присвоен 5 класс, зафиксировали днем 5 ноября, в четверг.