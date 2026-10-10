Землетрясение не повлияло на движение поездов в Кузбассе

В Кузбассе проверили состояние железной дороги после землетрясения Землетрясение не повлияло на движение поездов в Кузбассе

Москва10 окт Вести.Землетрясение в Кемеровской области, которое произошло 10 октября, на движение поездов не повлияло, железнодорожная инфраструктура не пострадала. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился южнее 11 км станции Артышта.

В связи с этим оперативно проведена проверка состояния пути, искусственных сооружений, объектов железнодорожного транспорта и социальной сферы. В настоящее время осмотры завершены, отклонений в состоянии пути и объектов инфраструктуры не выявлено говорится в сообщении

Все пассажирские поезда и электрички следуют по графику.

Ранее глава региона Илья Середюк сообщал, что сейсмособытие магнитудой 4,9 было зафиксировано ночью в районе поселка Краснобродский Прокопьевского муниципального округа. В результате произошедшего никто не пострадал.