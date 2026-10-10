В Кемеровской области зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9 Середюк: в Прокопьевском округе Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 4,9

Москва10 окт Вести.На территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области в субботу, 10 октября, зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9, никто не пострадал, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Илья Середюк.

В субботу, 10 октября, специалисты зафиксировали сейсмособытие магнитудой 4,9 на территории Прокопьевского муниципального округа, в районе поселка Краснобродский написал чиновник

Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. В округе проводится обследование жилого фонда. Предприятия угольной отрасли работают в штатном режиме.