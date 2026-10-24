Москва24 окт Вести.Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Как уточняется, подземные толчки были зафиксированы в 5.24 по местному времени (1.24 мск). Их эпицентр находился в 39 км от Киселевска на глубине 10 км.

Ранее в Кузбассе землетрясение было зафиксировано 10 октября. Его магнитуда составила 4,9. Эпицентр подземных толчков находился в 20–25 км к западу от Прокопьевска, там магнитуда составила 6,2.