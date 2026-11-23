Москва23 ноя Вести.Подземный толчок магнитудой 2,3 зарегистрирован в Кемеровской области вечером 22 ноября, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Его эпицентр находился примерно в 1,6 км восточнее поселка Верх-Теш.

Интенсивность сотрясений в эпицентре – 2,3 балла по шкале MSK-64 говорится в публикации

Как отмечают сейсмологи, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами, поскольку выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре, передает "Интерфакс".

Очаги таких землетрясений находятся, как правило, на небольшой глубине.