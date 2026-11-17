Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в Туве В Туве произошло землетрясение

Москва17 ноя Вести.Ночью 17 ноября в Туве произошло землетрясение магнитудой 2,8, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, передает "Интерфакс".

Эпицентр зарегистрированного землетрясения находился примерно в 22 км от границы с Монголией говорится в сообщении

Отмечается, что интенсивность сотрясений составила 3,1 балла по шкале MSK-64.

По словам специалистов, с 2011 года в Туве наблюдается повышенная сейсмическая активность. Это связано с тектоническими процессами в земной коре на стыке Алтае-Саянской складчатой области и Байкальской рифтовой зоны.