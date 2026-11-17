Москва17 нояВести.Ночью 17 ноября в Туве произошло землетрясение магнитудой 2,8, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, передает "Интерфакс".
Эпицентр зарегистрированного землетрясения находился примерно в 22 км от границы с Монголиейговорится в сообщении
Отмечается, что интенсивность сотрясений составила 3,1 балла по шкале MSK-64.
По словам специалистов, с 2011 года в Туве наблюдается повышенная сейсмическая активность. Это связано с тектоническими процессами в земной коре на стыке Алтае-Саянской складчатой области и Байкальской рифтовой зоны.