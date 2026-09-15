Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у Искитима рядом с угольными разрезами Под Новосибирском в районе карьеров произошло землетрясение магнитудой 4,4

Москва15 сен Вести.Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в Искитимском районе Новосибирской области в зоне расположения угольных разрезов, передает ТАСС.

И.о. директора Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Виктор Соловьев предположил, что активность может быть связана с разработкой угольных месторождений.

По данным сейсмологов, подземный толчок произошел в 21.01 по местному времени (в 17.01 по Москве) примерно в 12 километрах к востоку от Искитима.

Магнитуда сейсмособытия составила 4,4 говорится в сообщении

Виктор Соловьев заверил, что оно не носит катастрофического характера и в ближайших населенных пунктах могло ощущаться, например, как вибрация от тяжелых груженых самосвалов или проходящих поездов.

По его словам, для людей прямой угрозы нет, дома в селах достаточно крепкие, опасных или экологически рискованных производств рядом также нет, и "все находится под контролем".

Ученый также отметил, что этот район не в первый раз сталкивается с подобным – бывали здесь и более крупные сейсмособытия.