Москва5 нояВести.В Кемеровской области на поверхность вывели более 100 горняков шахты "Шерегешская", причиной стало землетрясение. Об этом информационной службе "Вести" рассказали на предприятии.
Геодинамическое явление, которому был присвоен 5 класс, зафиксировали днем 5 ноября, в четверг. Работников оперативно эвакуировали в целях безопасности.
В компании ЕВРАЗ отметили, что за последние 10 лет на "Шерегешской" и "Таштагольской" шахтах зарегистрировано порядка 94 тысяч подземных толчков. Эксперты считают, что с понижением глубины и повышением интенсивности добычи руды их количество в районе Горной Шории будет расти.