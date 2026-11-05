Более ста горняков шахты "Шерегешская" в Кузбассе вывели на поверхность

В Кузбассе на поверхность вывели более 100 горняков шахты "Шерегешская" Более ста горняков шахты "Шерегешская" в Кузбассе вывели на поверхность

Москва5 ноя Вести.В Кемеровской области на поверхность вывели более 100 горняков шахты "Шерегешская", причиной стало землетрясение. Об этом информационной службе "Вести" рассказали на предприятии.

Геодинамическое явление, которому был присвоен 5 класс, зафиксировали днем 5 ноября, в четверг. Работников оперативно эвакуировали в целях безопасности.

В компании ЕВРАЗ отметили, что за последние 10 лет на "Шерегешской" и "Таштагольской" шахтах зарегистрировано порядка 94 тысяч подземных толчков. Эксперты считают, что с понижением глубины и повышением интенсивности добычи руды их количество в районе Горной Шории будет расти.