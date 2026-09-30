Из-за возгорания на шахте в Кузбассе эвакуировали более 300 человек

Больше 300 человек эвакуированы из-за возгорания на шахте в Кузбассе Из-за возгорания на шахте в Кузбассе эвакуировали более 300 человек

Москва30 сен Вести.Больше 300 человек эвакуированы из-за возгорания в демонтажной камере на шахте в Кузбассе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Кемеровской области.

Там уточнили, что пострадавших нет, возгорание ликвидировано.

На момент возгорания в шахте находилось 305 человек, люди выведены на поверхность говорится в сообщении

В какой именно шахте произошло возгорание, в ведомстве не уточнили, однако согласно сегодняшней сводке на официальном сайте регионального главка МЧС на 6 утра (по местному времени) спасатели ликвидировали последствия возгорания на "Распадской", сообщает агентство.