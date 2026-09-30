Москва30 сенВести.Больше 300 человек эвакуированы из-за возгорания в демонтажной камере на шахте в Кузбассе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Кемеровской области.
Там уточнили, что пострадавших нет, возгорание ликвидировано.
На момент возгорания в шахте находилось 305 человек, люди выведены на поверхностьговорится в сообщении
В какой именно шахте произошло возгорание, в ведомстве не уточнили, однако согласно сегодняшней сводке на официальном сайте регионального главка МЧС на 6 утра (по местному времени) спасатели ликвидировали последствия возгорания на "Распадской", сообщает агентство.