В Кузбассе потушили крупный пожар, на котором спасли 27 животных МЧС Кузбасса: ликвидирован крупный пожар, на котором спасли 27 животных

Москва27 сен Вести.В Прокопьевке на площади 834 кв. м потушили пожар в здании, в котором находись приют для животных, магазин, автостанция и автомойка. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу.

Инцидент произошел на улице Осиновской.

На момент прибытия первого подразделения горела обрешетка крыши открытым пламенем. Звеньями газодымозащитников были спасены 27 животных, а также эвакуирован баллон с пропаном … , 3 легковых автомобиля и прицеп с лодкой говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате пожара обрушились деревянная обрешетка крыши и потолочное перекрытие, также сгорели деревянные каркасы клеток, пострадала мебель и продукция внутри магазина.

Пожар был потушен на площади 834 кв.м. В ликвидации участвовали 24 специалиста и 7 единиц техники.