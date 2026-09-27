В Прокопьевске сгорел приют для животных "Остров надежды" В Кузбассе сгорело здание приюта для животных "Остров надежды"

Москва27 сен Вести.Здание приюта для животных "Остров надежды" сгорело в Прокопьевске Кемеровской области. Как стало известно ИС "Вести", волонтеры спасали собак из огня, пока это было возможно. Информации о том, сколько животных погибло, пока нет.

Приют загорелся рано утром 27 сентября, в воскресенье, на улице Осиновская. По данным ГУ МЧС России по Кузбассу, к ликвидации огня привлекались более 20 специалистов с применением 6 единиц техники. Причины случившегося предстоит выяснить правоохранителям.