Москва27 сенВести.Здание приюта для животных "Остров надежды" сгорело в Прокопьевске Кемеровской области. Как стало известно ИС "Вести", волонтеры спасали собак из огня, пока это было возможно. Информации о том, сколько животных погибло, пока нет.
Приют загорелся рано утром 27 сентября, в воскресенье, на улице Осиновская. По данным ГУ МЧС России по Кузбассу, к ликвидации огня привлекались более 20 специалистов с применением 6 единиц техники. Причины случившегося предстоит выяснить правоохранителям.