Москва5 сенВести.Утром 5 сентября в Хабаровском крае произошел крупный пожар в цехе по металлообработке для изготовления малых архитектурных форм. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Вызов поступил в 07.19 местного времени из села Ильинка Хабаровского районе.
Пламя быстро распространилось по деревянной кровле, произошло частичное обрушение. При обследовании помещений внутри людей бойцы не обнаружили. В 09.06 пожар локализован на площади 800 "квадратов"говорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать возгорание.