В Хабаровском крае загорелся цех на площади 800 кв. м

Пожар на 800 "квадратах" произошел в цеху по металлообработке в Хабаровском крае В Хабаровском крае загорелся цех на площади 800 кв. м

Москва5 сен Вести.Утром 5 сентября в Хабаровском крае произошел крупный пожар в цехе по металлообработке для изготовления малых архитектурных форм. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Вызов поступил в 07.19 местного времени из села Ильинка Хабаровского районе.

Пламя быстро распространилось по деревянной кровле, произошло частичное обрушение. При обследовании помещений внутри людей бойцы не обнаружили. В 09.06 пожар локализован на площади 800 "квадратов" говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать возгорание.