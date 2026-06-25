В Краснодаре загорелся деревообрабатывающий цех на площади 650 кв. м

Пожар в деревообрабатывающем цеху в Краснодаре локализован на 650 "квадратах" В Краснодаре загорелся деревообрабатывающий цех на площади 650 кв. м

Москва25 июн Вести.В Краснодаре произошел крупный пожар в деревообрабатывающем цехе на Почтовой улице. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России, огонь распространился на площади 650 кв. м.

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в деревообрабатывающем цехе на площади 650 кв. м. Тушение осложнялось большим количеством сгораемых материалов и удаленностью водоисточников уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

К тушению огня были привлечены 50 специалистов ведомства и 12 единиц техники.