Москва25 июнВести.В Краснодаре произошел крупный пожар в деревообрабатывающем цехе на Почтовой улице. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России, огонь распространился на площади 650 кв. м.
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в деревообрабатывающем цехе на площади 650 кв. м. Тушение осложнялось большим количеством сгораемых материалов и удаленностью водоисточниковуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
К тушению огня были привлечены 50 специалистов ведомства и 12 единиц техники.