Пожарные ликвидируют пожар на складе около Краснодара на 1700 "квадратах"

В пригороде Краснодара загорелось складское помещение на 1700 "квадратах" Пожарные ликвидируют пожар на складе около Краснодара на 1700 "квадратах"

Москва12 авг Вести.В пригороде Краснодара возник пожар на одном из складских помещений. Огнем охвачена площадь в 1700 квадратных метров, сообщает МЧС по региону.

Уточняется, что воспламенение произошло в хуторе Ленина.

Пожаром охвачено складское здание на площади 1700 квадратных метров. Существует угроза распространения пожара на большую площадь написано в канале министерства

Устранением огня занимаются прибывшие к месту происшествия 45 специалистов и 17 единиц техники.

На момент публикации информации о пострадавших не поступало.