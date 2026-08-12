Москва12 авгВести.В пригороде Краснодара возник пожар на одном из складских помещений. Огнем охвачена площадь в 1700 квадратных метров, сообщает МЧС по региону.
Уточняется, что воспламенение произошло в хуторе Ленина.
Пожаром охвачено складское здание на площади 1700 квадратных метров. Существует угроза распространения пожара на большую площадьнаписано в канале министерства
Устранением огня занимаются прибывшие к месту происшествия 45 специалистов и 17 единиц техники.
На момент публикации информации о пострадавших не поступало.