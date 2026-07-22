МЧС: два пожарных поезда и вертолет Ми-8 тушат склад в Краснодаре

В Краснодаре два пожарных поезда и вертолет привлечены к тушению склада МЧС: два пожарных поезда и вертолет Ми-8 тушат склад в Краснодаре

Москва22 июл Вести.В Краснодаре на тушении складского комплекса, загоревшегося в результате атаки БПЛА, задействованы два пожарных поезда и вертолет Ми-8. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС РФ по краю Алексея Клушина.

По его словам, угроза распространения огня отсутствует. Спасатели смогли оперативно остановить распространение пламени. В настоящее время огнеборцы осуществляют проливку конструкций. На месте работают 125 человек личного состава и 39 единиц специальной техники. Вертолет уже совершил девять сбросов воды.

Удалось оперативно прекратить распространение огня на складском комплексе в Краснодаре… К работам привлекают 125 человек и 39 единиц техники, два пожарных поезда, а также вертолет Ми-8 говорится в публикации

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что атаке подвергся логистический центр компании в Краснодаре. Работа складов приостановлена.