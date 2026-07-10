Москва10 июлВести.Склад макулатуры загорелся сегодня днем в Красноярске на Северном шоссе, сообщает краевой главк МЧС.
По предварительным данным, площадь пожара составила 900 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 33 человека личного состава и 9 единиц техники.
В Красноярске тушат крупный пожар. … Поступило сообщение о загорании на складе макулатурыговорится в публикации ведомства в MAX
Сведений о пострадавших не поступало. МЧС Красноярского края сообщает, что на данный момент пожар локализован на площади 900 квадратных метров.