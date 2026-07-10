Крупный пожар произошел на складе макулатуры в Красноярске В Красноярске загорелся склад макулатуры

Москва10 июл Вести.Склад макулатуры загорелся сегодня днем в Красноярске на Северном шоссе, сообщает краевой главк МЧС.

По предварительным данным, площадь пожара составила 900 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 33 человека личного состава и 9 единиц техники.

В Красноярске тушат крупный пожар. … Поступило сообщение о загорании на складе макулатуры говорится в публикации ведомства в MAX

Сведений о пострадавших не поступало. МЧС Красноярского края сообщает, что на данный момент пожар локализован на площади 900 квадратных метров.