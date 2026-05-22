Режим ЧС введен на западе Красноярского края из-за пожара на свалке

На западе Красноярского края ввели режим ЧС из-за пожара на свалке Режим ЧС введен на западе Красноярского края из-за пожара на свалке

Москва22 мая Вести.В Ачинском муниципальном округе на западе Красноярского края ввели режим ЧС из-за пожара на мусорном полигоне, тушение которого продолжается вторые сутки. Об этом сообщил глава округа Игорь Титенков.

По последним данным, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Масштаб увеличивается, и существует реальная угроза ближайшим населенным пунктам... Собственник не принимает достаточных мер по предотвращению и ликвидации пожара, что вынуждает нас переходить к режиму чрезвычайного реагирования написал чиновник

Он добавил, что для ликвидации последствий задействуют ресурсы муниципалитета, местрым предприятиям было поручено выделить дополнительную технику, включая бульдозер, для локализации и изоляции очага.