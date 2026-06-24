В городе Коммунар Ленинградской области горит склад с макулатурой

В Гатчинском районе Ленобласти тушат пожар на складе макулатуры В городе Коммунар Ленинградской области горит склад с макулатурой

Москва24 июн Вести.В городе Коммунар Гатчинского муниципального округа загорелся склад с макулатурой. Об этом сообщила Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба на платформе MAX.

Отмечается, что информация о пожаре поступила на пульт в 13.14 в среду, 24 июня. Возгорание произошло в железобетонном здании на улице Павловской. Горела макулатура. Огонь охватил площадь 80 квадратных метров.

24.06.2026 в 13.14 поступило сообщение о пожаре по адресу: Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар, ул. Павловская. В железобетонном здании склада (50х150 м) горела макулатура в паллетах на площади 80 м2 говорится в публикации ГКУ "Леноблпожспас"

Из здания эвакуировали 14 человек. Информации о пострадавших не поступало.

В тушении задействованы подразделения Гатчинского, Волосовского и Всеволожского отрядов "Леноблпожспаса", а также 43 пожарно-спасательная часть МЧС.

Причины возгорания устанавливаются.