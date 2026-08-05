В Вырице Ленобласти загорелось производственное здание Пожар охватил производственное здание в Вырице Ленобласти

Москва5 авг Вести.В Вырице Гатчинского района Ленинградской области произошел пожар. Об этом сообщает ГКУ "Леноблпожспас" в MAX.

По данным ведомства, загорелись помещения в двух пристроенных друг к другу ангарах и административном здании.

05.08.2026 в 04:39 поступило сообщение о пожаре по адресу: Гатчинский район, г.п. Вырица, Лужская улица, производственное здание говорится в сообщении

Открытое горение уже ликвидировано. Тушением занимался личный состав 105 и 106 пожарных частей Гатчинского отряд "Леноблпожспас", а также 42 части регионального управления МЧС, СПТ "Леноблпожспас" и ГУ МЧС.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.