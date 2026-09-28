Выжившую при пожаре в Кубринске госпитализировали в ярославскую больницу

Пострадавшую при пожаре в Кубринске экстренно госпитализировали в Ярославль Выжившую при пожаре в Кубринске госпитализировали в ярославскую больницу

Москва28 сен Вести.Пострадавшую при пожаре и взрыве на заводе пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа экстренно госпитализировали в ярославскую больницу имени Соловьева. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в MAX.

ЧП произошло днем 28 сентября. Ранее Евраев сообщал о создании оперативного штаба и введении регионального режима ЧС.

На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли представители Правительства области, Следственного комитета, полиции и МЧС.

Пострадавшую ... экстренно госпитализировали в ярославскую больницу имени Соловьева, медики оказывают ей всю необходимую помощь сказано в сообщении

В настоящее время пожарные проливают помещения, в которых произошло возгорание. К тушению пожара привлекли 200 человек и 23 единицы техники.

По словам Евраева, из-за пожара большая часть села обесточена. В настоящее время специалисты подвозят генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение.

Ранее СМИ сообщали о гибели 14 человек, по официальным данным, погибших - десять.