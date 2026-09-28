Москва28 сенВести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в MAX о том, что семьям погибших и пострадавших при пожаре на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа окажут необходимую поддержку.
По его словам, сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание. Евраев подчеркнул, что ситуация находится на его личном контроле.
Выражаю соболезнования близким погибших в результате пожара на предприятии… Окажем семьям необходимую поддержку. Обязательно поможем пострадавшимсказано в сообщении
На место ЧП направлены специалисты, которые разберутся в причинах. Виновные будут привлечены к ответственности, подчеркнул глава региона.
По предварительным данным, причиной ЧП могло стать короткое замыкание - в результате неисправности проводки огонь перекинулся на петарды, затем прогремел взрыв. По сведениям МЧС, огонь охватил два здания.
В настоящее время при разборе обрушившихся конструкций нашли тела пяти человек. Еще одну пострадавшую с травмами ноги передали медикам скорой помощи.
В тушении возгорания задействовано более 100 человек и 40 единиц техники.
После ЧП региональное СУ СК России возбудило дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.