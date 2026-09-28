Власти помогут семьям погибших и пострадавших при пожаре на фабрике пиротехники

Семьям погибших и пострадавших при пожаре на фабрике пиротехники окажут помощь Власти помогут семьям погибших и пострадавших при пожаре на фабрике пиротехники

Москва28 сен Вести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в MAX о том, что семьям погибших и пострадавших при пожаре на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа окажут необходимую поддержку.

По его словам, сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание. Евраев подчеркнул, что ситуация находится на его личном контроле.

Выражаю соболезнования близким погибших в результате пожара на предприятии… Окажем семьям необходимую поддержку. Обязательно поможем пострадавшим сказано в сообщении

На место ЧП направлены специалисты, которые разберутся в причинах. Виновные будут привлечены к ответственности, подчеркнул глава региона.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать короткое замыкание - в результате неисправности проводки огонь перекинулся на петарды, затем прогремел взрыв. По сведениям МЧС, огонь охватил два здания.

В настоящее время при разборе обрушившихся конструкций нашли тела пяти человек. Еще одну пострадавшую с травмами ноги передали медикам скорой помощи.

В тушении возгорания задействовано более 100 человек и 40 единиц техники.

После ЧП региональное СУ СК России возбудило дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.