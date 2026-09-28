СК возбудил дело после пожара на пиротехнической фабрике в Ярославской области

После ЧП на фабрике пиротехники в Ярославской области возбудили дело СК возбудил дело после пожара на пиротехнической фабрике в Ярославской области

Москва28 сен Вести.Уголовное дело возбуждено после ЧП на предприятии по производству петард в Ярославской области, сообщили в региональном СУ СК России.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на фабрике по производству пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, где огонь охватил два здания.

В момент происшествия на территории склада находились работники. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается заявили в СК

По данным МЧС России, погибли пять человек – их тела нашли при разборе рухнувших конструкций. Еще одна женщина пострадала, ее передали медикам скорой помощи.

В настоящее время возгорание локализовано, тушение продолжается.