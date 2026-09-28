Около 100 человек тушат пожар на производстве пиротехники в Ярославской области

В Ярославской области на производстве пиротехники горят два здания Около 100 человек тушат пожар на производстве пиротехники в Ярославской области

Москва28 сен Вести.Пожарные ликвидируют возгорание на территории предприятия по производству пиротехники в Ярославской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, ЧП произошло на предприятии в населенном пункте Кубринск Переславль-Залесского муниципального округа, огонь охватил два здания.

Происходит загорание двух зданий на территории производства пиротехники. К ликвидации пожара привлекается 40 ед. тех. и 100 чел. л/с говорится в публикации на сайте ГУ МЧС России по Ярославской области

Ранее сообщалось, что при взрыве в цеху по производству петард пострадал один человек, эта информация по не подтверждена официально.