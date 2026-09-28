Москва28 сенВести.Пожарные ликвидируют возгорание на территории предприятия по производству пиротехники в Ярославской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным ведомства, ЧП произошло на предприятии в населенном пункте Кубринск Переславль-Залесского муниципального округа, огонь охватил два здания.
Происходит загорание двух зданий на территории производства пиротехники. К ликвидации пожара привлекается 40 ед. тех. и 100 чел. л/сговорится в публикации на сайте ГУ МЧС России по Ярославской области
Ранее сообщалось, что при взрыве в цеху по производству петард пострадал один человек, эта информация по не подтверждена официально.