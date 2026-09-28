Москва28 сенВести.Прокуратура Ярославской области опубликовала в MAX кадры с места пожара на территории фабрики пиротехнических изделий в Кубринске Ярославской области.
Днем в понедельник, 28 сентября, на фабрике прогремел взрыв и произошел пожар. Огонь охватил два здания. По последним данным, погибли 14 человек, выжившую женщину передали медикам.
Уголовное дело возбуждено следственными органами регионального управления Следственного комитета России по ч. 3 ст. 217 УК РФговорится в заявлении прокуратуры
Произошедшее квалифицировали по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
На месте продолжают работу спасатели, устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.