Москва28 сенВести.Возгорание на производстве пиротехники в Кубринске ликвидирован, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
В ведомстве уточнили, что пожар полностью потушен, ведется разбор завалов.
В результате происшествия пострадали 15 человек, из которых 14 погибли, одна женщина госпитализированаговорится в заявлении ГУ МЧС России по Ярославской области в MAX
В настоящее время на месте ЧП работает оперативный штаб, психологи оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.
Пожар на фабрике в Кубринске вспыхнул днем в понедельник, 28 сентября. СК возбудил уголовное дело, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.