В МЧС подтвердили гибель 14 человек на фабрике в Ярославской области

МЧС: на производстве пиротехники в Ярославской области погибли 14 человек В МЧС подтвердили гибель 14 человек на фабрике в Ярославской области

Москва28 сен Вести.Возгорание на производстве пиротехники в Кубринске ликвидирован, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В ведомстве уточнили, что пожар полностью потушен, ведется разбор завалов.

В результате происшествия пострадали 15 человек, из которых 14 погибли, одна женщина госпитализирована говорится в заявлении ГУ МЧС России по Ярославской области в MAX

В настоящее время на месте ЧП работает оперативный штаб, психологи оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.

Пожар на фабрике в Кубринске вспыхнул днем в понедельник, 28 сентября. СК возбудил уголовное дело, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.