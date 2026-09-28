Москва28 сенВести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил в MAX гибель 10 человек во время пожара на складе пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа.
По его словам, в регионе создан оперштаб, готовится решение об объявлении режима ЧС.
На данный момент есть информация о 10 погибших и одном пострадавшемсказано в сообщении
На месте продолжают работать спасатели.
Ранее Евраев сообщил, что семьям погибших и всем пострадавшим будут оказаны необходимая помощь и поддержка.