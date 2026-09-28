Евраев подтвердил гибель 10 человек на фабрике пиротехники в Ярославской области

Евраев подтвердил смерть 10 человек при пожаре на заводе пиротехники Евраев подтвердил гибель 10 человек на фабрике пиротехники в Ярославской области

Москва28 сен Вести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил в MAX гибель 10 человек во время пожара на складе пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа.

По его словам, в регионе создан оперштаб, готовится решение об объявлении режима ЧС.

На данный момент есть информация о 10 погибших и одном пострадавшем сказано в сообщении

На месте продолжают работать спасатели.

Ранее Евраев сообщил, что семьям погибших и всем пострадавшим будут оказаны необходимая помощь и поддержка.