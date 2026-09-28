Число погибших при пожаре на предприятии по производству петард выросло до 13

ТАСС: число погибших при пожаре на заводе пиротехники выросло до 13 Число погибших при пожаре на предприятии по производству петард выросло до 13

Москва28 сен Вести.Число погибших в результате пожара на заводе по производству пиротехники в селе Кубринск под Переславлем-Залесским в Ярославской области увеличилось до 13. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарных днем 28 сентября.

В результате пожара погибли 13 человек, всего на предприятии находились 15 человек сказал собеседник агентства

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о 10 погибших и одной пострадавшей. По его словам, возгорание удалось локализовать. В регионе создан оперштаб, готовится решение об объявлении режима ЧС. На месте трагедии работают спасатели. Возбуждено уголовное дело, ситуация взята на контроль прокуратуры.

Власти региона обещали оказать семьям погибших и всем пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку.