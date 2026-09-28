РЕН: при взрыве на фабрике фейерверков в Ярославской области погибли 10 человек

Количество жертв ЧП на фабрике фейерверков в Ярославской области выросло до 10 РЕН: при взрыве на фабрике фейерверков в Ярославской области погибли 10 человек

Москва28 сен Вести.В результате взрыва и пожара на фабрике фейерверков в Ярославской области погибли десять человек, об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее было известно о пяти погибших – их тела нашли в ходе разбора обрушившихся конструкций. Еще одну пострадавшую женщину передали медикам. Официального подтверждения данных об увеличении числа жертв пока не поступало.

Количество жертв происшествия в цехе по производству пиротехники увеличилось до десяти человек. В момент взрыва внутри помещения находились 15 рабочих говорится в публикации

Кроме того, утверждается, что в настоящее время устанавливается судьба еще четырех человек, которые не выходят на связь после ЧП.

Взрыв и пожар на предприятии по производству петард в селе Кубринск Переславль-Залесского округа Ярославской области произошел днем в понедельник, 28 сентября. Огонь охватил два здания.

СК возбудил уголовное дело, ситуация взята на прокурорский контроль. Губернатор региона Михаил Евраев заверил, что семьям погибших и пострадавших окажут необходимую поддержку.