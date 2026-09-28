Москва28 сенВести.В результате взрыва и пожара на фабрике фейерверков в Ярославской области погибли десять человек, об этом сообщает РЕН ТВ.
Ранее было известно о пяти погибших – их тела нашли в ходе разбора обрушившихся конструкций. Еще одну пострадавшую женщину передали медикам. Официального подтверждения данных об увеличении числа жертв пока не поступало.
Количество жертв происшествия в цехе по производству пиротехники увеличилось до десяти человек. В момент взрыва внутри помещения находились 15 рабочихговорится в публикации
Кроме того, утверждается, что в настоящее время устанавливается судьба еще четырех человек, которые не выходят на связь после ЧП.
Взрыв и пожар на предприятии по производству петард в селе Кубринск Переславль-Залесского округа Ярославской области произошел днем в понедельник, 28 сентября. Огонь охватил два здания.
СК возбудил уголовное дело, ситуация взята на прокурорский контроль. Губернатор региона Михаил Евраев заверил, что семьям погибших и пострадавших окажут необходимую поддержку.