Число погибших при пожаре на заводе пиротехники в Кубринске выросло до 14

Число жертв пожара на заводе петард в Ярославской области увеличилось до 14 Число погибших при пожаре на заводе пиротехники в Кубринске выросло до 14

Москва28 сен Вести.Количество погибших во время пожара на заводе пиротехники в Кубринске Ярославской области выросло до 14. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе главы региона.

Ранее сообщалось о 13 погибших. Информация о пожаре и взрыве поступила в экстренные службы днем 28 сентября.

Число погибших при пожаре на производстве пиротехники в Ярославской области выросло до 14 сказано в публикации

Ранее губернатор области Михаил Евраев подтвердил гибель 10 человек. Одной женщине удалось спастись. Ее передали медикам с травмами ноги. Также он сообщил о формировании оперативного штаба и подготовке решения об объявлении ЧС. В настоящее время на месте трагедии работают спасатели.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, расследование которого взято на прокурорский контроль.