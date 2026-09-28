Москва28 сенВести.Пять человек погибли в результате ЧП на предприятии по производству пиротехники в Кубринске Ярославской области, сообщили в MAX в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
На территории предприятия по производству петард произошел пожар, огонь охватил два здания.
При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела пяти погибших. Одна женщина с травмами ноги передана бригаде скорой помощиговорится в заявлении
В тушении участвуют более 100 человек, задействовано более 40 единиц техники. В настоящее время возгорание локализовано.