Жертвами ЧП на пиротехническом предприятии в Ярославской области стали 5 человек

При пожаре на производстве петард в Ярославской области погибли 5 человек Жертвами ЧП на пиротехническом предприятии в Ярославской области стали 5 человек

Москва28 сен Вести.Пять человек погибли в результате ЧП на предприятии по производству пиротехники в Кубринске Ярославской области, сообщили в MAX в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

На территории предприятия по производству петард произошел пожар, огонь охватил два здания.

При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела пяти погибших. Одна женщина с травмами ноги передана бригаде скорой помощи говорится в заявлении

В тушении участвуют более 100 человек, задействовано более 40 единиц техники. В настоящее время возгорание локализовано.