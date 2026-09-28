Москва28 сенВести.Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром и взрывом на предприятии по производству пиротехники в населенном пункте Кубринск в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области. Об этом сообщили на канале ведомства в MAX.
Для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выехала и.о. прокурора Ярославской области Светлана Козлова. Ситуация поставлена прокуратурой области на контрольотмечается в сообщении
Ранее сообщалось о пяти погибших – их тела нашли при разборе обрушившихся конструкций. Также известно об одной пострадавшей при ЧП.
По данным Mash, причиной пожара и взрыва на фабрике по производству петард могло стать короткое замыкание проводки.
Было возбуждено уголовное дело.