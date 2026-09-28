Прокуратура организовала проверку после взрыва на фабрике в Ярославской области Прокуратура Ярославской области организовала проверку из-за взрыва на фабрике

Москва28 сен Вести.Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром и взрывом на предприятии по производству пиротехники в населенном пункте Кубринск в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области. Об этом сообщили на канале ведомства в MAX.

Для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выехала и.о. прокурора Ярославской области Светлана Козлова. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль отмечается в сообщении

Ранее сообщалось о пяти погибших – их тела нашли при разборе обрушившихся конструкций. Также известно об одной пострадавшей при ЧП.

По данным Mash, причиной пожара и взрыва на фабрике по производству петард могло стать короткое замыкание проводки.

Было возбуждено уголовное дело.