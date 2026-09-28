После ЧП на фабрике пиротехники в Ярославской области провели эвакуацию детей

Из-за пожара на фабрике в Ярославской области эвакуировали детей и педагогов После ЧП на фабрике пиротехники в Ярославской области провели эвакуацию детей

Москва28 сен Вести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев привел данные о ситуации на месте ЧП на фабрике по производству фейерверков в селе Кубринск Переславль-Залесского округа.

Как сообщил глава региона, сигнал о происшествии поступил в МЧС в 16.06 по московскому времени в понедельник, 28 сентября.

Незамедлительно была проведена эвакуация детей и педагогов из Центра дополнительного образования и находящегося в непосредственной близости Кубринского центра развития ребенка говорится в публикации руководителя субъекта в MAX

Кроме того, Евраев подтвердил данные о 10 погибших и одном пострадавшем.

Работы на месте происшествия продолжаются, в них участвуют более 100 человек, задействовано 40 единиц техники. Также устанавливаются причины, повлекшие за собой взрыв и пожар.

СК возбудил уголовное дело, ситуация взята на прокурорский контроль.