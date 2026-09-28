Mash: причиной ЧП на фабрике пиротехники в Ярославской области стало замыкание

Названа возможная причина пожара и взрыва на фабрике в Ярославской области Mash: причиной ЧП на фабрике пиротехники в Ярославской области стало замыкание

Москва28 сен Вести.По предварительным данным, причиной ЧП на предприятии по производству пиротехники в Ярославской области могло стать короткое замыкание, сообщает Mash.

В результате неисправности проводки огонь перекинулся на готовую продукцию – петарды, затем прогремел взрыв.

Причина пожара и взрыва на предприятии пиротехники в Ярославской области — короткое замыкание проводки говорится в публикации

По данным МЧС, огонь охватил два здания на территории предприятия по производству пиротехнических изделий в населенном пункте Кубринск в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области.

В настоящее время известно о пяти погибших – их тела нашли при разборе обрушившихся конструкций. Одну пострадавшую с травмами ноги передали медикам скорой помощи.

На данный момент пожар локализован, в тушении участвуют более 100 человек, задействовано 40 единиц техники.