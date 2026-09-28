Девять жилых домов повреждены из-за пожара на производстве петард под Ярославлем

Под Ярославлем из-за пожара на фабрике пиротехники повреждены девять домов Девять жилых домов повреждены из-за пожара на производстве петард под Ярославлем

Москва28 сен Вести.Пожар на предприятии пиротехники в селе Кубринск в Ярославской области повредил девять жилых многоквартирных домов, находящихся поблизости. Об этом сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.

В результате ЧП повреждения получили девять жилых многоквартирных домов, стоящих поблизости от предприятия. В основном это нарушение остекления, у одного дома повреждена кровля отмечается в сообщении

Ранее стало известно, что на фабрике пиротехники произошел взрыв и пожар. В результате погибли 14 человек, одна женщина пострадала. Возбуждено уголовное дело.