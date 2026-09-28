После взрыва на производстве пиротехники под Ярославлем ввели режим ЧС в округе Евраев: в Переславль-Залесском округе Ярославской области введен режим ЧС

Москва28 сен Вести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о введении регионального режима ЧС в Переславль-Залесском округе после взрыва и пожара на предприятии пиротехники в селе Кубринск.

На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли представители Правительства области, Следственного комитета, полиции и МЧС. Создан оперативный штаб. В Кубринске задействованы 200 человек и 23 единицы техники говорится в сообщении в MAX

Открытое горение локализовали, сотрудники МЧС проливают помещения. Без электричества остается большая часть села. Сотрудники работают над восстановлением электричества.

По данным главы региона, погибли 10 человек, идут поиски еще нескольких человек. Пострадавшая женщина госпитализирована.

В Кубринске и Нагорье на базе поликлиник развернуты пункты временного размещения.