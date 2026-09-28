В Ярославской области 30 сентября объявлено днем траура по погибшим на фабрике Ярославский губернатор объявил 30 сентября днем траура в регионе

Москва28 сен Вести.В Ярославской области объявлен траур по погибшим на фабрике пиротехники, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

30 сентября в регионе объявляется днем траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа написал он в мессенджере MAX

Губернатор отметил, что на зданиях органов власти будут приспущены государственные флаги, а телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные программы и мероприятия.

Евраев выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших от себя лично и от имени областного правительства. Он заверил, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы – поисково-спасательная операция ведется в круглосуточном режиме. Причины трагедии устанавливаются.

Известно о 10 погибших, поиски еще нескольких человек продолжаются. Одна женщина пострадала – ее госпитализировали в больницу имени Соловьева в Ярославле.

В Переславль-Залесском округе введен региональный режим ЧС.