После ЧП на фабрике фейерверков в Кубринске развернуты ПВР в поликлиниках

ПВР развернуты после пожара на фабрике в Ярославской области После ЧП на фабрике фейерверков в Кубринске развернуты ПВР в поликлиниках

Москва28 сен Вести.Несколько пунктов временного размещения (ПВР) развернуты после ЧП на фабрике петард в Ярославской области, сообщил в MAX губернатор Михаил Евраев.

Уточняется, что ПВР открыли в поликлиниках в Кубринске и Нагорье.

Пока заявок от нуждающихся не поступало. С семьями погибших работают психологи говорится в заявлении главы региона в MAX

Пожар на предприятии в Кубринске произошел днем в понедельник, 28 сентября. Открытое горение локализовано, подтверждена гибель 10 человек, поиск людей продолжается.

Большая часть села Кубринск обесточена, в населенный пункт подвозят генераторы для обеспечения работы социальных объектов, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.