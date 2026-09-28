Москва28 сенВести.Несколько пунктов временного размещения (ПВР) развернуты после ЧП на фабрике петард в Ярославской области, сообщил в MAX губернатор Михаил Евраев.
Уточняется, что ПВР открыли в поликлиниках в Кубринске и Нагорье.
Пока заявок от нуждающихся не поступало. С семьями погибших работают психологиговорится в заявлении главы региона в MAX
Пожар на предприятии в Кубринске произошел днем в понедельник, 28 сентября. Открытое горение локализовано, подтверждена гибель 10 человек, поиск людей продолжается.
Большая часть села Кубринск обесточена, в населенный пункт подвозят генераторы для обеспечения работы социальных объектов, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.