Открытое горение на пилораме в Новосибирской области потушено

Ликвидировано открытое горение пиломатериалов в Новосибирской области Открытое горение на пилораме в Новосибирской области потушено

Москва25 сен Вести.Пожарные ликвидировали открытое горение пиломатериалов в Новосибирской области. Об этом сообщило региональное МЧС России.

В селе Верх-Тула … ликвидировали открытое горение в производственных ангарах с продуктами переработки леса, в том числе брусом и опилками. Во время работы спасателей порывы ветра сильно раздували огонь, угрожая соседним ангарам говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Огнеборцы справились с пламенем за 1,5 часа, предотвратив дальнейшее его распространение по пиломатериалам и строениям.

К тушению привлечены более 20 человек и 6 единиц техники