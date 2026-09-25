Москва25 сенВести.Пожарные ликвидировали открытое горение пиломатериалов в Новосибирской области. Об этом сообщило региональное МЧС России.
В селе Верх-Тула … ликвидировали открытое горение в производственных ангарах с продуктами переработки леса, в том числе брусом и опилками. Во время работы спасателей порывы ветра сильно раздували огонь, угрожая соседним ангарамговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Огнеборцы справились с пламенем за 1,5 часа, предотвратив дальнейшее его распространение по пиломатериалам и строениям.
К тушению привлечены более 20 человек и 6 единиц техники