Пожарные ликвидировали открытое горение на строительном рынке в Одинцово МЧС: открытое горение на строительном рынке в Одинцово ликвидировано

Москва16 сен Вести.На строительном рынке в подмосковном городском округе Одинцово ликвидировано открытое горение. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Как сообщалось ранее, возгорание на рынке было локализовано на площади 2400 кв. м. Согласно предварительным данным, в результате возгорания никто из людей не пострадал. К тушению огня были привлечены более 50 человек и 17 единиц техники.