Крупный пожар произошел на заводе под Новосибирском

В Новосибирской области ликвидирован пожар на территории завода Крупный пожар произошел на заводе под Новосибирском

Москва16 авг Вести.Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в цехе на заводе "ЭЛ-6-Новосибирск" в поселке Линево, никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, утром 16 августа в котле смесительно-приготовительного цеха воспламенилось масло.

В течение одного часа ликвидировали открытое горение на предварительной площади 200 квадратных метров. Пожарные защитили от огня один из трех котлов говорится в сообщении

В результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства пожара выясняются.