Москва16 авгВести.Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в цехе на заводе "ЭЛ-6-Новосибирск" в поселке Линево, никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По данным ведомства, утром 16 августа в котле смесительно-приготовительного цеха воспламенилось масло.
В течение одного часа ликвидировали открытое горение на предварительной площади 200 квадратных метров. Пожарные защитили от огня один из трех котловговорится в сообщении
В результате происшествия никто не пострадал.
Обстоятельства пожара выясняются.