Землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах Кузбасса Середюк: землетрясение не повлияло на системы жизнеобеспечения Кузбасса

Москва24 окт Вести.Землетрясение, которое было произошло 24 октября в Кемеровской области, не повлияло на жизнедеятельность населенных пунктов региона, в которых ощущались подземные толчки. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк. По его словам, согласно оперативной информации, пострадавших и разрушений нет.

Сегодня ночью произошло сейсмособытие магнитудой 4,9 на территории Беловского муниципального округа, в 4 км от поселка Краснобродский. Колебание земли ощущалось в городах: Киселевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий, а также в Прокопьевском и Беловском МО. Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно проинформировал глава Кемеровской области в своем канале на платформе MAX

Губернатор также уточнил, что информация о нарушении работы предприятий, расположенных на территории, связанной с сейсмологическим событием, не зарегистрировано.

Продолжается мониторинг обстановки. Оснований для беспокойства нет добавил он

Ранее сообщалось, что 24 октября в Кемеровской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8.