В нескольких районах Амурской области ощутили землетрясение Землетрясение ощутили в нескольких районах Амурской области

Москва24 ноя Вести.Землетрясение, которое было зарегистрировано 23 ноября в Архаринском округе Амурской области, ощущалось в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Магнитуда сейсмособытия, несвойственного для нашего региона, — 4,5 балла с последующим импульсом в 4,9. В связи с этим афтершоки (эхо землетрясения) также ощущались в нескольких муниципалитетах Приамурья, включая столицу региона. Особенно сильно - жителями многоэтажек говорится в канале кабмина Приамурья в MAX

Согласно информации регионального главка МЧС, в результате землетрясения жертв и разрушений в населенных пунктах нет.