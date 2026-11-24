Москва24 нояВести.Землетрясение, которое было зарегистрировано 23 ноября в Архаринском округе Амурской области, ощущалось в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Магнитуда сейсмособытия, несвойственного для нашего региона, — 4,5 балла с последующим импульсом в 4,9. В связи с этим афтершоки (эхо землетрясения) также ощущались в нескольких муниципалитетах Приамурья, включая столицу региона. Особенно сильно - жителями многоэтажекговорится в канале кабмина Приамурья в MAX
Согласно информации регионального главка МЧС, в результате землетрясения жертв и разрушений в населенных пунктах нет.