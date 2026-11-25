Москва25 ноя Вести.В Амурской области не исключены повторные подземные толчки после землетрясений, которые были зафиксированы в регионе 23 ноября. Такое мнение высказал ТАСС руководитель Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров.

Вероятности сильного землетрясения никогда нельзя исключать. Но надо понимать, что действительно опасные землетрясения магнитудой свыше 6 — они крайне редкие сказал ученый

Как сообщалось ранее, 23 ноября в Приамурье зафиксировали два сейсмособытия, одно из которых произошло в Архаринском округе магнитудой 4,9, второе — магнитудой 4,5. Подземные толчки ощущались в населенных пунктах не только Амурской области, но в Еврейской автономной области и Хабаровском крае.