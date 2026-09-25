Москва25 сен Вести.В Камчатском крае за последние сутки сейсмологи зарегистрировали три сейсмособытия, в том числе ощущаемый подземный толчок. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

За сутки произошли два неощущаемых сейсмособытия и один подземный толчок, который ощущался в Петропавловске-Камчатском силой до двух баллов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Вместе с тем МЧС традиционно обратили внимание на повышенную активность камчатских вулканов и настоятельно рекомендовали к ним не приближаться.