Москва7 окт Вести.В акватории Авачинского залива произошло землетрясение, которое ощутили жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска силой до четырех баллов. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, землетрясение произошло на глубине почти 57 километров. на расстоянии 75 км восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2 говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно инструментальным данным сейсмологов, в отдельных районах Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов подземные толчки ощущались силой до трех-четырех баллов.

В то же время в МЧС отметили, что звонки жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что два ощущаемых землетрясения были зафиксированы вблизи побережья Курильских островов.