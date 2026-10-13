Москва13 октВести.У восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, сообщает Газета.Ru со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Эпицентр находился в 207 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 33 километров.
О наличии пострадавших и разрушений ничего не сообщается.
По информации Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, на прошлой неделе в было зарегистрировано 27 сейсмособытий, 4 из них ощущались в населенных пунктах.