У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение Землетрясение произошло у побережья Камчатки

Москва13 окт Вести.У восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, сообщает Газета.Ru со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр находился в 207 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 33 километров.

О наличии пострадавших и разрушений ничего не сообщается.

По информации Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, на прошлой неделе в было зарегистрировано 27 сейсмособытий, 4 из них ощущались в населенных пунктах.