Грузовой поезд столкнулся с квадроциклом в Кемеровской области

В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с квадроциклом Грузовой поезд столкнулся с квадроциклом в Кемеровской области

Москва22 сен Вести.На железнодорожном перегоне Плотниково – Нецман в Кемеровской области произошло столкновение грузового поезда и квадроцикла. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.

Авария на железной дороге произошла вечером 21 сентября. Водитель квадроцикла оставил свой транспорт на пути после того, как застрял – он переезжал их не в специально оборудованном месте.

Машинист применил экстренное торможение, однако наезда поезда на колесную технику избежать не удалось написано в канале полиции

Никто не пострадал. В отношении водителя внедорожного транспорта составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.10 и ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.