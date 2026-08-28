В Кемеровской области возбудили дело после схода 4 вагонов на железной дороге

В Кемеровской области возбудили дело после схода 4 грузовых вагонов на ж/д В Кемеровской области возбудили дело после схода 4 вагонов на железной дороге

Москва28 авг Вести.В Кемеровской области возбудили уголовное дело после схода 4 грузовых вагонов на железной дороге. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

По данным следствия, 29 июля на ж/д пути необщего пользования станции "Стройбаза" вблизи поселка Недорезово при производстве маневровой работы тепловозом допущен сход 4 грузовых вагонов.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате происшествия повреждения получили железнодорожный путь и указанные вагоны, в связи с чем транспортной компании причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.