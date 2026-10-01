Москва1 октВести.Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, сообщается в MAX-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшегоговорится в сообщении
Предварительно установлено, что 30 сентября на станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги в Омской области произошел сход подвижного состава без опрокидывания. Пострадавших нет, ущерб устанавливается.