В Омской области произошел сход ж/д вагонов СК в Омской области устанавливает обстоятельства схода ж/д вагонов

Москва1 окт Вести.Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, сообщается в MAX-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего говорится в сообщении

Предварительно установлено, что 30 сентября на станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги в Омской области произошел сход подвижного состава без опрокидывания. Пострадавших нет, ущерб устанавливается.