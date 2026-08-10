СК начал проверку после схода вагонов грузового поезда в Иркутской области

СК начал проверку после схода 11 вагонов в Иркутской области СК начал проверку после схода вагонов грузового поезда в Иркутской области

Москва10 авг Вести.В Иркутской области выясняют обстоятельства схода 11 порожних вагонов грузового поезда, организована доследственная проверка. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел 10 августа на перегоне Облепиха – Разгон Восточно-Сибирской железной дороги.

В результате инцидента никто не пострадал, опрокидывания состава не допущено. Размер ущерба устанавливается говорится в сообщении

Организована проверка о возможном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.