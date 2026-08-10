Москва10 авгВести.В Иркутской области выясняют обстоятельства схода 11 порожних вагонов грузового поезда, организована доследственная проверка. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Инцидент произошел 10 августа на перегоне Облепиха – Разгон Восточно-Сибирской железной дороги.
В результате инцидента никто не пострадал, опрокидывания состава не допущено. Размер ущерба устанавливаетсяговорится в сообщении
Организована проверка о возможном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.